Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 6: Mit Feuer gegen Feuer
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Verne, Gus und Cassy haben die goldene Harfe des Orpheus aus den Klauen von Zarlak zurückerobert. Die Musik auf der Erde ist gerettet. Auf der Flucht vor dem Bösewicht muss Gus leider feststellen, dass seine Zauberkräfte schwinden. Um sie zurückzugewinnen, muss dem Drachen Wyrmost im Erdinneren ein geheimnisvoller Stein abgeluchst werden. Doch Verne, Gus und Cassy haben kaum eine Chance gegen den großen Drachen. Zarlaks kleine Monster Snerrat und Rowce kommen ihnen zu Hilfe. Über so viel Hilfsbereitschaft wundern sich die drei Freunde. Haben die beiden Monster böse Hintergedanken? Rechte: Your Family Entertainment
