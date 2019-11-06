Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
U.B.O.S.
Folge 9: Der Ring des blauen Mondes
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Zauberunterricht muss Cassy ein Referat zum Thema "Erfüllung von Wünschen" halten. Früher erfüllten die freundlichen Charmlinge die Wünsche der Erdbewohner. Doch bei seiner Verbannung zum Erdmittelpunkt hat Zarlak sämtliche Charmlinge in seine Gewalt gebracht. Auch einen mächtigen Wünsche-Ring hat der Widerling gestohlen. Zarlaks Plan: er will raus aus der Verbannung. Aber er hat nicht mit Cassy gerechnet! Rechte: Your Family Entertainment
