Überleben in
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Überleben in
New York, Berlin, Hongkong, London, Rom, Paris - das Reportage-Magazin "Überleben in ..." blickt hinter die Kulissen der Metropolen und zeigt, wie man sich am besten in ihnen zurechtfindet. Moderatorin Kathy Weber stellt Menschen vor, die in, mit und von den Städten leben, wie die sogenannten "Cage People" in Hongkong und einen deutschen Bäcker, der in London sechs Geschäfte betreibt. Die Reihe liefert packende Geschichten, faszinierende Bilder, und praktische Insider-Reisetipps.
Genre:Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: kabel eins
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs