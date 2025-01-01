UFOs
2 StaffelnAb 12
UFOs
Der Raumfahrttechniker Didier Mathure wird für die Explosion einer Rakete verantwortlich gemacht und zwangsversetzt. Fortan soll er eine Abteilung leiten, die im Geheimen operiert und sich mit außergewöhnlichen Sichtungen beschäftigt. Wann immer ein Ufo beobachtet wird, muss Didier mit seinem Team eine plausible Erklärung finden und der Öffentlichkeit präsentieren. Für den vernunftgetriebenen Ingenieur sollte das ein Leichtes sein, aber auch er kann nicht alles rational erklären.
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
12
