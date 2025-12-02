Die Frau des BürgermeistersJetzt kostenlos streamen
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 12: Die Frau des Bürgermeisters
39 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
In einer ruhigen Kleinstadt in Alabama wird eine angesehene Lehrerin und Mutter zweier Kinder tot aufgefunden. Was zunächst nach einem Familiendrama aussieht, entwickelt sich zu einer nervenaufreibenden Ermittlung voller Verdächtigungen und Verstrickungen. Als ein düsteres Geheimnis ans Licht kommt, kippt das Bild schlagartig - und der wahre Täter entpuppt sich als jemand, den niemand im Visier hatte.
