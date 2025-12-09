Das TäuschungsmanöverJetzt ohne Werbung streamen
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 13: Das Täuschungsmanöver
39 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Ein 18-Jähriger, der sich gegen Bandenkriminalität engagierte, wird im Schlaf kaltblütig erschossen - neben ihm liegt seine Freundin, die wie durch ein Wunder unverletzt bleibt. Alles deutet darauf hin, dass der Jugendliche gezielt ins Visier genommen wurde. Doch wer könnte ein Motiv gehabt haben? Während die Ermittlungen in alle Richtungen laufen, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, die alle sprachlos zurücklässt ...
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH