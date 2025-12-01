Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 16: Kein guter Freund
39 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Als ein liebervoller Großvater brutal ums Leben kommt, steht eine Kleinstadt unter Schock. Wer könnte das geschätzte Mitglied der Gemeinde auf dem Gewissen haben? Die Polizei ist sich sicher, dass der verschwundene Truck des Opfers der Schlüssel zum Fall ist. Die Wahrheit entpuppt sich schließlich als perfider Verrat aus nächster Nähe - und die Tatwaffe, ebenso unerwartet wie entsetzlich, offenbart das Ausmaß einer Tragödie.
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH