Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Kein guter Freund

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 16.12.2025
Folge 16: Kein guter Freund

39 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Als ein liebervoller Großvater brutal ums Leben kommt, steht eine Kleinstadt unter Schock. Wer könnte das geschätzte Mitglied der Gemeinde auf dem Gewissen haben? Die Polizei ist sich sicher, dass der verschwundene Truck des Opfers der Schlüssel zum Fall ist. Die Wahrheit entpuppt sich schließlich als perfider Verrat aus nächster Nähe - und die Tatwaffe, ebenso unerwartet wie entsetzlich, offenbart das Ausmaß einer Tragödie.

SAT.1 GOLD
