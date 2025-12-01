Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 17: Falscher Verdacht
39 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Der Mord an einer jungen Frau in ihrem Schlafzimmer scheint zunächst schnell gelöst - alle Indizien deuten klar auf einen Verdächtigen. Doch die Wahrheit bleibt lange im Dunkeln. Erst 30 Jahre später führt ein überraschender Fund zu einer spektakulären Wende: Der wahre Täter lebte all die Jahre verborgen in aller Öffentlichkeit.
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH