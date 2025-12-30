Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 19: Der Wolf im Schafspelz
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Als eine geachtete ältere Frau gewaltsam stirbt, entdecken die Ermittler eine erschreckende Verbindung zu einem weiteren ungeklärten Mord. Die Ermittler müssen tief in ihre Vergangenheit eintauchen, um einen gerissenen Täter aufzuspüren, der erneut zuschlagen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH