Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Verbrannt und betrogen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20vom 30.12.2025
Verbrannt und betrogen

Verbrannt und betrogenJetzt kostenlos streamen

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 20: Verbrannt und betrogen

40 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Die Leiche einer jungen Krankenpflegeschülerin wird verbrannt an einer abgelegenen Landstraße gefunden. Die Ermittler verfolgen zunächst zahlreiche Verdächtige, doch hinter den Spuren verbirgt sich ein erschreckendes, kalkuliertes Komplott. Stück für Stück decken sie ein grausames Netz aus Täuschung und Gefahr auf, das die ganze Gemeinde erschüttert.

