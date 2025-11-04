Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Tod eines Genies

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 3 vom 04.11.2025
Tod eines Genies

Folge 3: Tod eines Genies

40 Min. Folge vom 04.11.2025 Ab 12

Ein angesehener Wissenschaftler und liebevoller Familienvater wird erschlagen aufgefunden. Vor dem Haus seiner Eltern, in dem er selbst aufgewachsen war und das er an jenem Tag renovieren und zur Weitervermietung vorbereiten wollte, kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung, die er nicht überlebte. Zwar führen Spuren zu Verhaftungen, doch eine unerwartete Enthüllung erschüttert das Fundament der Ermittlungen und zwingt die Polizei, jede vermeintliche Gewissheit zu hinterfragen.

