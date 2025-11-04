Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 4: Fahrt in den Tod
41 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Ein geschätzter Taxifahrer wird mit neun Schüssen hingerichtet, seine Leiche im Kofferraum versteckt und der Wagen in einem Fluss versenkt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Motive gäbe es viele - von Eifersucht über Geldgier bis hin zu verletztem Stolz -, doch jeder Verdacht verpufft. Erst eine erschütternde Wahrheit enthüllt, dass hinter dem Verbrechen ein erbarmungsloser Racheplan steckt.
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH