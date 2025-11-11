Tödliche GastfreundschaftJetzt kostenlos streamen
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 6: Tödliche Gastfreundschaft
39 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Tragisch und rätselhaft endete das Leben von Dana Laskowski, einer 36-jährigen Mutter von Drillingen aus Washington. Am 31. August 2001 wurde die fürsorgliche Kindererzieherin tot in ihrem Zuhause aufgefunden - stranguliert auf ihrer eigenen Couch. Ermittler prüften Stalker und Ex-Mann, doch die schockierende Wahrheit offenbarte: Der Täter war jemand, dem Dana am nächsten stand.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH