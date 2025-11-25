Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 9: Verletzte Gefühle
40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 16
Im November 1998 wird die alleinerziehende Mutter und NSA-Analystin Sara Raras in ihrem Haus in Elkridge, Maryland, brutal ermordet aufgefunden. Eine mysteriöse Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihrer Freundin führt die Polizei zum Tatort, an dem sich ein Blutbad zeigt. Zunächst gerät der Ex-Mann unter Verdacht, doch DNA-Beweise entlasten ihn. Ein Geständnis im Gefängnis deckt schließlich ein erschütterndes Mordkomplott auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH