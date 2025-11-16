Gefährlicher AdrenalinrauschJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Gefährlicher Adrenalinrausch
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
In Kenias größtem Nationalpark reißt eine Sturzflut einen Tanklaster mit. Der Fahrer rettet sich auf das Dach, im Wasser wimmelt es von Krokodilen. Zwei Brüder versuchen ihn per Hubschrauber zu retten. Doch aus dem Laster läuft Benzin aus. Ein Funke würde genügen, um alles in Flammen zu setzen ... Ein Base-Jumper springt von einer Klippe, dabei bleibt sein Fallschirm an einem dünnen Ast hängen. Jetzt baumelt er 90 Meter über dem tödlichen Abgrund.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)