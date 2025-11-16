Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera

Gefährlicher Adrenalinrausch

sixxStaffel 4Folge 3vom 16.11.2025
Gefährlicher Adrenalinrausch

Gefährlicher AdrenalinrauschJetzt kostenlos streamen

Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera

Folge 3: Gefährlicher Adrenalinrausch

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

In Kenias größtem Nationalpark reißt eine Sturzflut einen Tanklaster mit. Der Fahrer rettet sich auf das Dach, im Wasser wimmelt es von Krokodilen. Zwei Brüder versuchen ihn per Hubschrauber zu retten. Doch aus dem Laster läuft Benzin aus. Ein Funke würde genügen, um alles in Flammen zu setzen ... Ein Base-Jumper springt von einer Klippe, dabei bleibt sein Fallschirm an einem dünnen Ast hängen. Jetzt baumelt er 90 Meter über dem tödlichen Abgrund.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
sixx
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera

Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen