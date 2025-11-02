Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Folge 3: AUSFLUG MIT SEEHUND
43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Ein Mann und dessen drei Hunde bekommen unerwünschten Besuch: Plötzlich steht ein Bär auf der Veranda. Es geht jedoch alles glimpflich aus und der Bär sucht schnell das Weite. Während die Dackel unverletzt bleiben, muss das Herrchen mit der ein oder anderen Wunde zum Arzt. Eine vogelwilde Verfolgungsjagd hält die texanische Großstadt Houston in Atem: Ein Emu ist ausgebüxt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)