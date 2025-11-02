Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera

sixxStaffel 3Folge 3vom 02.11.2025
Folge 3: AUSFLUG MIT SEEHUND

43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Ein Mann und dessen drei Hunde bekommen unerwünschten Besuch: Plötzlich steht ein Bär auf der Veranda. Es geht jedoch alles glimpflich aus und der Bär sucht schnell das Weite. Während die Dackel unverletzt bleiben, muss das Herrchen mit der ein oder anderen Wunde zum Arzt. Eine vogelwilde Verfolgungsjagd hält die texanische Großstadt Houston in Atem: Ein Emu ist ausgebüxt.

