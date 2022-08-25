Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange
1 StaffelAb 12
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Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange
Mallorca mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Moderatorin Birgit Schrowange dokumentiert die schillernde Ballermann-Welt ebenso wie gestrandete Rentner mit Existenzängsten.
Genre:Dokumentation
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1
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