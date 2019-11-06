Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Fatale Geiselnahme

Fatale GeiselnahmeJetzt ohne Werbung streamen

Unsere besten Fälle - K11

Folge 11: Fatale Geiselnahme

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Maskierter überfällt ein Juweliergeschäft und nimmt mehrere Geiseln. Er hat nur eine einzige Forderung, doch als es zum Geiselaustausch kommen soll, unterläuft den Beamten ein folgenschwerer Fehler. Kommissar Michael Naseband berichtet, welche Pannen ihm bei seiner Arbeit bereits unterlaufen sind. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - K11
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - K11

Alle 1 Staffeln und Folgen