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Unsere besten Fälle - K11

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
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Perfider Auftragsmord

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Unsere besten Fälle - K11

Folge 13: Perfider Auftragsmord

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dieses mal haben es die Kommissare bei "K 11 Spezial" mit dem scheinbar perfekten Verbrechen zu tun. Ein Auftragsmord geschieht direkt vor ihren Augen. Drahtzieherin ist die durchtriebene Ehefrau des Opfers. Doch die Kommissare haben nichts gegen sie in der Hand. Es beginnt ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel. Aber was kostet so ein Auftragsmord eigentlich? Was tun, wenn die Beweise fehlen? Alexandra Rietz und Michael Naseband plaudern aus dem Nähkästchen. Rechte: Sat.1 Gold

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