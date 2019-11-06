Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Perfider AuftragsmordJetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 13: Perfider Auftragsmord
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dieses mal haben es die Kommissare bei "K 11 Spezial" mit dem scheinbar perfekten Verbrechen zu tun. Ein Auftragsmord geschieht direkt vor ihren Augen. Drahtzieherin ist die durchtriebene Ehefrau des Opfers. Doch die Kommissare haben nichts gegen sie in der Hand. Es beginnt ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel. Aber was kostet so ein Auftragsmord eigentlich? Was tun, wenn die Beweise fehlen? Alexandra Rietz und Michael Naseband plaudern aus dem Nähkästchen. Rechte: Sat.1 Gold
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Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold