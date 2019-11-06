Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15Jetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 15: Folge 15
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Drogenboss Brockmann ließ eine Informantin der Polizei töten, was ihm aber nicht nachgewiesen werden kann. Als sich seine Ehefrau bereiterklärt, gegen ihn auszusagen, wird der Fall richtig brisant. Und: Benjamin Trier wurde Opfer einer Vergewaltigung. Da er vom Täter vor der Tat mit Drogen vollgepumpt wurde, kann er sich an nichts mehr erinnern. Die Kommissare müssen ein kompliziertes Puzzle lösen, um den Fall aufzuklären. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold