Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Tod im PelzgeschäftJetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 16: Tod im Pelzgeschäft
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Kriminalkommissare Alex Rietz und Michael Naseband erklären, wie sie ein grausiges Verbrechen im Luxusmilieu aufklären konnten. Der Juniorchef eines Pelzgeschäfts wird tot im Laden aufgefunden. Ihm wurde der Kopf rasiert und Farbe auf den Körper gesprüht. Schnell fällt der Verdacht auf Tierschützer, mit denen die Ladenbesitzerin schon häufiger Probleme hatte. Aber auch der Bruder des Opfers ist verdächtig, der als schwarzes Schaf der Familie einen Nachtclub betreibt. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold