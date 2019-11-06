Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Folge 17: Undercover im Swingerclub
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Folge erzählt Alex Rietz von einer ihrer ungewöhnlichsten Mordermittlungen. Um herauszufinden, wer hinter dem Tod zweier junger Frauen steckt, geht die Kriminalkommissarin undercover in einen Swingerclub. Es stellt sich heraus: Die beiden braven Angestellten führten ein erotisches Doppelleben. Rechte: Sat.1 Gold
