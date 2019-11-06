Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Ein lebensgefährlicher Bluff

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mann wird in einem alten Fabrikgebäude tot aufgefunden, gefesselt an einen Stuhl, nur in Unterhose und mit einer Spielkarte im Mund. Michael Nasebands Informant Paluschke wird verkabelt in die Pokerrunde eingeschleust. Ein lebensgefährlicher Bluff? Wie geht die Polizei in so einem Fall vor? Das und noch mehr Hintergrundwissen zur echten Polizeiarbeit gibt es wieder in dieser Spezialsendung. Rechte: Sat.1 Gold

