Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Alex Rietz gerät in große Gefahr. Zwei Männer werden von Alex und Robert überrascht, als sie einen China-Markt überfallen. Kurzerhand entführen die Einbrecher die Kriminalkommissarin. Wie es Alex Rietz gelingt aus den Fängen der Verbrecher zu entkommen und wie die Polizeiarbeit der Kollegen dabei aussieht, das erzählen die K11-Kommissare noch einmal aus erster Hand. Rechte: Sat.1 Gold

