Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die verschwundene Leiche

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird tot aufgefunden, doch dann verschwindet ihre Leiche spurlos. Die Ermittlungen führen die Kommissare auf einen Bauernhof, der einen äußerst seltsamen Eindruck macht. Auch im zweiten Fall haben es die Ermittler mit einer verschwundenen jungen Frau zu tun. Alles sieht nach einer Entführung aus - doch der Schein trügt. Rechte: Sat.1 Gold

