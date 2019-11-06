Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - K11
Folge 20: Alex Rietz im Gefühlschaos
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alex Rietz steht im Mittelpunkt dieses Falls. Zwei Gefängnisinsassen brechen aus - einer davon ein junger Mann, zu dem Alex eine besondere Beziehung hat. Denn der Sohn einer Mafia-Familie war in sie verliebt. Und auch Alex lässt der Mann nicht kalt. Wie geht die Kommissarin im echten Leben mit solchen Gefühlen um? Das und noch mehr spannendes Hintergrundwissen zur Polizeiarbeit gibt es bei "K11 Spezial: Die besten Fälle"." Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold