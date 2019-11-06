Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - K11
Folge 4: Kriminologische Techniken zur Aufklärung einer Tat
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im ersten Fall wird ein Mann mit einer Schusswunde im Hinterkopf tot in seiner Wohnung gefunden. Die K 11-Kommissare erklären die kriminologischen Techniken, die bei der Aufklärung der Tat angewendet wurden. Außerdem blicken sie auf die Hintergründe eines Falles zurück, in dem eine Briefbombe eine entscheidende Rolle spielte. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold