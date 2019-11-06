Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Die Entführung der kleinen Anna
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Michael Naseband erinnert sich an den Fall der achtjährigen Anna, die auf dem Schulweg entführt wurde. Die Kidnapper forderten ein hohes Lösegeld von den Eltern. Zwar gelang es den Kommissaren, schnell einen Verdächtigen festzunehmen, doch die Nerven aller Beteiligten lagen längst blank. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold