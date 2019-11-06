Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Zivilcourage

ZivilcourageJetzt ohne Werbung streamen

Unsere besten Fälle - K11

Folge 7: Zivilcourage

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Den Mord in einer Hochaussiedlung nehmen Alexandra Rietz und Michael Naseband zum Anlass, einige Tipps zur Zivilcourage zu geben: Hätte ein Nachbar früher auf die Hilfeschreie des Opfers reagiert, hätte es vielleicht gerettet werden können. Außerdem blicken die Kommissare auf einen Fall zurück, bei dem eine junge Tauchlehrerin mit einer Sauerstoffflasche erschlagen wurde. Mit Hilfe von Überwachungstechnik kamen die Ermittler dem Mörder auf die Spur. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - K11
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - K11

Alle 1 Staffeln und Folgen