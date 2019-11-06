Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
ZivilcourageJetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 7: Zivilcourage
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Den Mord in einer Hochaussiedlung nehmen Alexandra Rietz und Michael Naseband zum Anlass, einige Tipps zur Zivilcourage zu geben: Hätte ein Nachbar früher auf die Hilfeschreie des Opfers reagiert, hätte es vielleicht gerettet werden können. Außerdem blicken die Kommissare auf einen Fall zurück, bei dem eine junge Tauchlehrerin mit einer Sauerstoffflasche erschlagen wurde. Mit Hilfe von Überwachungstechnik kamen die Ermittler dem Mörder auf die Spur. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold