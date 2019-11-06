Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Konfrontiert mit einem Serienmörder

Unsere besten Fälle - K11

Folge 9: Konfrontiert mit einem Serienmörder

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Nähe einer Autobahnraststätte wird ein weibliches Skelett gefunden. Handelt es sich hierbei um die junge Frau, die vor Kurzem an genau dieser Raststätte verschwand? Und: Die Kommissare bekommen es mit einem Mord zu tun, der frappierend den Taten eines Serienmörders ähnelt. Doch der Mann sitzt in der Psychiatrie. Rechte: Sat.1 Gold

