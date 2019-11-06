Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Konfrontiert mit einem SerienmörderJetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 9: Konfrontiert mit einem Serienmörder
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Nähe einer Autobahnraststätte wird ein weibliches Skelett gefunden. Handelt es sich hierbei um die junge Frau, die vor Kurzem an genau dieser Raststätte verschwand? Und: Die Kommissare bekommen es mit einem Mord zu tun, der frappierend den Taten eines Serienmörders ähnelt. Doch der Mann sitzt in der Psychiatrie. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold