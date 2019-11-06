Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Der Tod angelt mitJetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 10: Der Tod angelt mit
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eheprobleme sind das Thema der Kriminaloberkommissare Niedrig und Kuhnt in dieser Spezialfolge Ein Bauunternehmer wird tot an einem See gefunden. Er wurde mit einer Angelschnur erdrosselt. Seine junge polnische Ehefrau Paulina gerät unter Verdacht. Hat sie eine Affäre? Niedrig und Kuhnt erzählen, wie sie diesen und einen weiteren Mord aufklären konnten. Dazu gibt es spannende Hintergrundinfos zu zur Polizeiarbeit. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold