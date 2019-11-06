Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Wo ist Marek?

Wo ist Marek?Jetzt ohne Werbung streamen

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 13: Wo ist Marek?

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Marek, der Sohn von Ewa und Pawel, wurde entführt. Die Erpresser fordern 20.000 Euro Lösegeld. Wer steckt dahinter? Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt stehen vorerst vor einem großen Rätsel. Auch im zweiten Fall haben es die Kommissare mit einer Entführung zu tun. Der 16-jährige Manuel Berger ist nach dem Fußballtraining nicht nach Hause gekommen. Seine Mutter erhält einen verzweifelten Anruf von ihm. Manuel sagt, er würde gleich sterben. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen