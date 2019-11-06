Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Joyn Plus
Verbrechen aus Eifersucht

Verbrechen aus EifersuchtJetzt ohne Werbung streamen

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 16: Verbrechen aus Eifersucht

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Cornelia Niedrig und Bernie Kuhnt blicken in dieser Folge auf zwei Verbrechen aus Eifersucht zurück. Im ersten Fall will Solariumsbesitzerin Gitta Rasch ihren Sohn Dirk auf einer Party mit ihrer Azubine Jenny verkuppeln. Allerdings ist das Mädchen kurze Zeit später tot. Der zweite Fall befasst sich mit dem Tod des Krankenhauspatienten Nikolas, in den seine Ex Melanie Scherf verwickelt sein könnte. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen