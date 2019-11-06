Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 17 vom 06.11.2019
Brutaler Mord und viele Verdächtige

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

Folge 17: Brutaler Mord und viele Verdächtige

46 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Die Besitzerin eines Nagelstudios wird brutal ermordet, ihre Tochter und die Auszubildende beschuldigen sich gegenseitig der Tat. Doch der Ex-Mann und der Freund der Toten sind ebenfalls verdächtig. Auch im Mordfall des Schiedsmannes Horst Winkelmann müssen die Kommissare herausfinden, wer von den zahlreichen Verdächtigen den Streitschlichter umgebracht hat. Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt

