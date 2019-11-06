Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Folge 17: Brutaler Mord und viele Verdächtige
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Besitzerin eines Nagelstudios wird brutal ermordet, ihre Tochter und die Auszubildende beschuldigen sich gegenseitig der Tat. Doch der Ex-Mann und der Freund der Toten sind ebenfalls verdächtig. Auch im Mordfall des Schiedsmannes Horst Winkelmann müssen die Kommissare herausfinden, wer von den zahlreichen Verdächtigen den Streitschlichter umgebracht hat. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold