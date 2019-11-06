Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Der Fall Georg Roche
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Conny Niedrig und Bernie Kuhnt erinnern sich an den Fall von Georg Roche: Der Mann wurde offenbar vor ein Auto gestoßen und dabei schwer verletzt. Die Kommissare kommen hinter das dunkle Geheimnis des Familienvaters. Außerdem blicken sie auf die Ermittlungen in Sachen Dr. Liebig zurück. Er starb kurze Zeit nachdem er einen Patienten durch einen Kunstfehler in den Rollstuhl gebracht hatte. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold