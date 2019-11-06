Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Ermittlungen im Frauenknast.Jetzt ohne Werbung streamen
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Folge 3: Ermittlungen im Frauenknast.
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Niedrig und Kuhnt ermitteln diesmal im Frauenknast. Eine Insassin wird ermordet. Seltsam: Die Überwachungskameras haben nicht funktioniert. Dann stellt sich heraus: Die Gefangene war schmerzmittelabhängig - und sie hatte eine Affäre. Im zweiten Fall hat ein Mann seine Strafe im Gefängnis bereits abgesessen, doch seine Freiheit währt nur kurz. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - Niedrig & Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold