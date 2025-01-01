Unsere kleine Farm
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Unsere kleine Farm
Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls bewirtschaften eine kleine Farm, die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, lassen sich die Ingalls davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen. Die Serie basiert auf dem Roman der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution