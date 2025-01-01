USAida
1 StaffelAb 6
Aida Loos setzt alles auf eine Karte. Warum nur einen Bissen nehmen, wenn man den ganzen Apfel haben kann? Die Kabarettistin aus Wien, die österreichweit nicht nur für ihre scharfe Zunge, sondern auch für ihre gnadenlosen Parodien bekannt ist, hat viel vor. Sie kommt nach New York mit einem Rucksack voller Träume und einem klaren Ziel: Saturday Night Live. Wird sie es schaffen?
Genre:Comedy
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4