Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
1 StaffelAb 12
Die True-Crime-Doku "Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden" wird moderiert und gesprochen von Uwe Ochsenknecht. Sie ordnet wahre deutsche Mordfälle den sieben Todsünden zu. Was einst als Todsünde bezeichnet wurde, trägt jeder als Facette seiner Persönlichkeit in sich: Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Trägheit. Die meisten Menschen können diese Impulse steuern. Doch wenn nicht, können aus Sünden Mordmotive werden.
Produktion:DE, 2026
12
