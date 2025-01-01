Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
1 StaffelAb 6
Der Immobilieninvestor und Handwerker Scott McGillivray verwandelt vernachlässigte Gebäude in einzigartige Anwesen. Dabei liegt sein Fokus auf alten Ferien- und Seehäusern, Restaurants, Cottages und Bungalows. Gemeinsam mit der Designerin Debra Salmoni will er beweisen, dass eine Renovierung jedes heruntergekommene Haus aufwerten kann.
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen