Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im BauchJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 1: Schmetterlinge im Bauch

45 Min.Ab 12

Alberto Márquez kehrt nach seinem Studium in den Betrieb seines Vaters zurück, das exklusive Modehaus "Galerías Velvet". Eine Fashion-Show mit der neuesten Kollektion soll die Kassen des finanziell angeschlagenen Betriebes wieder ins Gleichgewicht bringen. Hier trifft Alberto auf seine Jugendliebe Ana, mit der er einst nach Paris durchbrennen wollte. Als er die Schneiderin erblickt, ist es sofort wieder um ihn geschehen ...

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen