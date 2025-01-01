Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 11
46 Min.

Doña Gloria erhält von ihrem Privatdetektiv ein Foto, auf dem sich Alberto und Ana küssen. Cristina taucht unterdessen im Pariser Hotel auf, in dem ihr Verlobter gerade erst eine heiße Liebesnacht mit Ana verbracht hat. Glücklicherweise wird Ana von ihrer Kollegin Rita gewarnt und es gelingt ihr, sich rechtzeitig zu verstecken ...

