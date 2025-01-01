Velvet
Folge 11: Und erstens kommt es anders
46 Min.
Doña Gloria erhält von ihrem Privatdetektiv ein Foto, auf dem sich Alberto und Ana küssen. Cristina taucht unterdessen im Pariser Hotel auf, in dem ihr Verlobter gerade erst eine heiße Liebesnacht mit Ana verbracht hat. Glücklicherweise wird Ana von ihrer Kollegin Rita gewarnt und es gelingt ihr, sich rechtzeitig zu verstecken ...
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren