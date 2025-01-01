Velvet
Folge 12: Vor verschlossenen Türen
46 Min.
Während Max' erschütterndes Geständnis Doña Blanca ans Krankenbett fesselt, kämpft Alberto um seine verbotene Liebe zu Ana. Doch ein mysteriöser Erpresser bedroht nicht nur ihre Beziehung, sondern auch die Zukunft des Modehauses. Verzweifelt greift Alberto zu drastischen Maßnahmen. Können die Liebenden ihre Geheimnisse bewahren und ihre Träume retten, oder werden die Intrigen alles zerstören?
