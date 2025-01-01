Velvet
Folge 13: Bittere Wahrheiten
45 Min.
Im Modehaus "Galerías Velvet" überschlagen sich die Ereignisse. Während Doña Blanca mit Max' wahrer Identität hadert, kämpfen Alberto und Ana gegen einen Erpresser. Luisa erfährt eine schmerzhafte Wahrheit über Juans Genesung. Pedros Geheimnis droht seine Beziehung zu zerstören, und Don Emilio deckt die wahre Quelle der Erpressung auf.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren