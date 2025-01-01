Velvet
Folge 17: Hoffen und Bangen
46 Min.
In der "Galerías Velvet" überschlagen sich die Ereignisse nach der schicksalhaften Modenschau. Während Alberto und Cristina ihre erste gemeinsame Nacht verbringen, kämpft Ana verzweifelt um ihre Liebe. Die neue Kollektion droht zum Flop zu werden, und Alberto sieht sich gezwungen, einen gefährlichen Deal mit Don Gerardo einzugehen. Luisa wird von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
