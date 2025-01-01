Velvet
Folge 18: Alles auf eine Karte
46 Min.Ab 6
Im Modehaus "Galerías Velvet" spitzt sich die Lage zu. Während die neue Kollektion zu floppen droht, setzen alle ihre Hoffnungen auf einen möglichen Besuch der Fürstin von Monaco. Liebeswirrwarr und persönliche Dramen erschüttern die Belegschaft: Carmen verlässt ihre Mutter, Pedro und Rita nähern sich an, und Clara träumt von einer Filmkarriere. Ana kämpft mit gebrochenem Herzen, während Alberto einen gefährlichen Deal eingeht.
