Velvet
Folge 19: Wahrheit oder Pflicht
46 Min.
Raúl de la Rivas kühner Plan lockt die Fürstin von Monaco an. Pedro ringt mit seinen Gefühlen für Rita, Ana sucht nach neuen Perspektiven, und Clara erlebt eine schmerzhafte Desillusionierung. Alberto wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als Cristina von seiner Jugendliebe erfährt.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren