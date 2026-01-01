Velvet
Folge 20: Wer wagt, gewinnt
46 Min.Ab 6
Mateos Racheaktion an Clara führt zu einer überraschenden Wendung in ihrer Beziehung. Pedros geplante Abreise stellt Ritas Gefühle auf die Probe. Luisas unerwartete Schwangerschaft sorgt für Turbulenzen. Alberto ringt mit den Forderungen seiner zukünftigen Familie und der drohenden Entlassung von Raúl de la Riva.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
6
