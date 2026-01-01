Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Wer wagt, gewinnt

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 20
Wer wagt, gewinnt

Wer wagt, gewinntJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 20: Wer wagt, gewinnt

46 Min.Ab 6

Mateos Racheaktion an Clara führt zu einer überraschenden Wendung in ihrer Beziehung. Pedros geplante Abreise stellt Ritas Gefühle auf die Probe. Luisas unerwartete Schwangerschaft sorgt für Turbulenzen. Alberto ringt mit den Forderungen seiner zukünftigen Familie und der drohenden Entlassung von Raúl de la Riva.

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

