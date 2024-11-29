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Die Notlüge

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 22vom 29.11.2024
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Folge 22: Die Notlüge

46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Nach dem verbotenen Kuss zwischen Alberto und Ana, droht alles zu eskalieren. Mateos Notlüge rettet die Situation, doch zieht weitere Komplikationen nach sich. Luisas dramatische Entscheidung erschüttert ihre Freundinnen, während personelle Herausforderungen das Modehaus unter Druck setzen. Ein Abendessen unter Paaren verspricht, die Spannungen auf die Spitze zu treiben. Können Ana und Alberto ihre wahren Gefühle verbergen?

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