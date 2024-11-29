Velvet
Folge 22: Die Notlüge
46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6
Nach dem verbotenen Kuss zwischen Alberto und Ana, droht alles zu eskalieren. Mateos Notlüge rettet die Situation, doch zieht weitere Komplikationen nach sich. Luisas dramatische Entscheidung erschüttert ihre Freundinnen, während personelle Herausforderungen das Modehaus unter Druck setzen. Ein Abendessen unter Paaren verspricht, die Spannungen auf die Spitze zu treiben. Können Ana und Alberto ihre wahren Gefühle verbergen?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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