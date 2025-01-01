Velvet
Folge 23: In freudiger Erwartung
46 Min.
Ein schicksalhaftes Abendessen droht, das Lügenkonstrukt, um Ana und Mateo, zum Einsturz zu bringen. Während Alberto seinen Junggesellenabschied feiert, verschwindet Cristinas Brautkleid spurlos. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion müssen Ana und ihre Kolleginnen ein neues Kleid nähen. Außerdem bangt Rita um Pedros Gefühle, schmiedet Enrique Intrigen gegen Raúl, und Don Emilio und Doña Blanca nähern sich an.?
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH
